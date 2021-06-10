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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

- Olay yerinden görüntüler - Güvenlik önlemleri Antalya 'da eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kepez ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla yaraladı.M.D, (28) Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde eşi Seycan D. (25) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. tabancayla eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Seycan D'yi Kepez Devlet Hastanesine götürdü.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hastane Akalan Müstakil Ev Kadın Hasta 

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