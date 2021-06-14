Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Eşi tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi morgdan alındı

ANTALYA - Eşi tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi morgdan alındı

- Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önü - Cenaze aracı - Cenazenin araca taşınması - Aracın ayrılması Antalya 'da eşi tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi morgdan alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da eşinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.Alanya ilçesinde mahalle muhtarı Süleyman K'nin, evinin önünde ruhsatlı tabancasını temizlediği sırada vurduğu ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eşi Aysel K'nin cenazesine Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.Otopsi işlemi tamamlanan cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.Olaydan sonra gözaltına alınan Süleyman K, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hastane Adli Kontrol Cenaze Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement