ANTALYA - Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 'Ülke genelinde yaklaşık 260 bin denetim elemanıyla sahadayız'
ANTALYA - Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Ülke genelinde yaklaşık 260 bin denetim elemanıyla sahadayız" - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindekilerin denetimlerde bulunması - Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşmasıANTALYA - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında Antalya 'da denetim yaptı.
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