Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - DP İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulundu

ANTALYA - DP İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulundu

- Olay yerinde bekleyen ambulans - Olay yerine gelen sağlık ekipleriDP Antalya İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da, Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığının çay ocağında çalışan kişi hayatını kaybetti.DP'nin Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki parti binasına gelenler Ercan Başak'ı (52) çay ocağında hareketsiz buldu.Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin, bir süre kalp masajı ile müdahale ettiği Başak yaşamını yitirdi.Polis ekipleri de olayın ardından inceleme yaptı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Parti üyesi olduğu öğrenilen Başak'ın daha önce anjiyo olduğu ve zaman zaman partinin çay ocağına yardımcı olduğu öğrenildi.

Masaj Bild Kalp Masajı Çay Ocağı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement