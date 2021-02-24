ANTALYA - Deniz ve güneş keyfi

- Cadde yürüyen vatandaşlar - Plajda güneşlenenler - Denizde yüzenler - Cadde müzik yapan grup Antalya 'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.Yazdan kalma günlerin keyfini çıkaranlar, güneşli havada doyasıya eğlendi.Ilık havayı fırsat bilenlerden bazıları denize girdi.Bazı kişiler ise sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.
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