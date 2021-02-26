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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'dan Şırnak'a yardım eli

Antalya'dan Şırnak'a yardım eli

okul

Öğretmen Öğrenciler 

-bayrak
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-öğrenciler
-soba yakan öğretmen
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-hediyeler
-bot ve mont giydirme
-röportajlar
-genel ve detaylar
-anons
-köy

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Antalya'nın Kaş ilçesinden, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara dağıtılmak üzere kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemeleri gönderildi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü gönüllü sporcuları tarafından başlatılan ‘Bir Bot Bir Mont’ kampanyasına Antalya’nın Kaş ilçesindeki belediye, iş adamları ve gençleri tarafından karşılık buldu. Kaş ilçesinden gönderilen mont, bot ve kırtasiye malzemeleri, Beytüşşebap ilçesine bağlık Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç, Değirmen ve Ballı köylerinde yüzlerce öğrenciye dağıtıldı. Malzemelerini alan Adil İrfan Akdoğan, hediyelerin kendilerine gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Akdoğan, “Hediyelerimi aldım, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlerde kaymakam olmak istiyorum” dedi.
Nisan Akdoğan ise “Çok mutlu oldum. İlk defa böyle hediyeler aldım. İlerde öğretmen olmak istiyorum” diye konuştu.

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