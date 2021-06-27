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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı

Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı

YAKALANAN ZODYAKLERİN IRMAKTAN ÇIKARILIP ÇEKİCİYE YÜKLENMESİ

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göç Irak 

-YAKALANAN SURİYELİLER VE DETAY

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'dan yasa dışı yollarla Kıbrıs’a geçmeye çalışan 18 göçmen, Manavgat Çenger Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Çenger Mahallesi açıklarında zodyaklarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botları, kaçmaya çalışan zodyakları içerisindeki göçmenleri kısa sürede yakaladı. Zodyak botlar Sahil Güvenlik Komutanlığı botları gözetiminde içerisinde bulunan 18 Suriyeli göçmenle birlikte Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü bölgeden geçerek Manavgat Irmağı'na getirildi.
Yasa dışı geçişte kullanılan 2 adet zodyak el konularak yediemin otoparkına çekilirken, yasa dışı yollardan Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları belirlenen 18 Suriyeli göçmen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu ekiplerine teslim edildi. Yakalanan zodyaklardan birinin 7 Mayıs'ta Side limanında aynı suçtan yakalanarak yediemine çekildiği de belirlendi.İnsan kaçakçılarıyla 3 ile 4 bin dolar arasında paraya anlaştıkları belirlenen göçmenlerin ödemeyi Kıbrıs’a ulaşınca yapacakları öğrenildi. Göçmenlerin karakolda ifadelerinin alınmasının ardından kaldıkları kamplara gitmeleri konusunda tebligat yapılarak serbest bırakılacağı bildirildi.

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