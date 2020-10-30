Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi

Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi

EKİPLERİN HAZIRLANMASI

Deprem Kurtarma Ekibi Kamera Şili 

-DETAYLAR
-YOLA ÇIKMALARI

( ANTALYA ) ANTALYA

- İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. 5 araçla yola çıkan ekip, sismik dinleme ve kurtarma ekipmanı , tüm arama kurtarma ekipmanları, yeraltı izleme kamerası gibi ekipmanlarla kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Antalya'dan hareket etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı