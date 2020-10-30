Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. 5 araçla yola çıkan ekip, sismik dinleme ve kurtarma ekipmanı , tüm arama kurtarma ekipmanları, yeraltı izleme kamerası gibi ekipmanlarla kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Antalya'dan hareket etti.



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