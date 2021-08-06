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Antalya’dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya’dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar

Antalya’dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar

Siren çalarak ilçeye gelmesinden görüntü

Sarılar Yangın Altın Kışla Trol 

-sarılmalardan görüntü
-kurban kesilmesinden görüntü

( DENİZLİ )- Orman yangınında mücadele eden arkadaşlarını kurban keserek karşıladılar DENİZLİ

- Denizli'nin Çal ilçesinden destek amacıyla Manavgat ve Alanya yangınına giden orman ekibi, 8 gün sonra ilçeye dönüş sağladı. Dönüş sağlayan yangın söndürme ekibini, arkadaşları alkışlar eşliğinde kurbanlar keserek karşıladı. Denizli'nin Çal ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibi, 8 gün önce Manavgat'ta meydana gelen yangına destek amacıyla bölgeye gitti. Manavgat'ta yangın ile gece gündüz mücadele eden ekip, yangın kontrol altına alınınca Alanya’daki yangına sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekip yangınla mücadele etti ve alevlerin ilerlemesini engelledi. Alanya'daki yangınında kontrol altına alınmasıyla orman yangın söndürme ekibi 8 gün sonra Çal ilçesine dönüş sağladı. İlçeye dönüş sağlayan ekip için arkadaşları görkemli bir karşılama gerçekleştirdi. Arkadaşları büyük mutluluk içerisinde alkışlarla ekibe sarılarak kurban kesti. (EEP-MB-Y)
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