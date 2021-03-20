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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendi

ANTALYA - Dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendi

- Konyaaltı Sahili'ndeki hazırlıklar - Dalgıçlardan Abdullah Kirazlı'nın açıklaması - Dalgıçların denize girmesi - Dalgıçların su altında kitap okuması Antalya 'da dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendiANTALYA (AA) - Antalya 'da bir grup dalgıç, su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.Konyaaltı Sahili'ne gelen 10 kişilik dalgıç grubu, hazırlıklarının ardından denize girdi. Yaklaşık yarım saat su altında kalan dalgıçlar, okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla bir süre kitap okudu.Dalgıçlardan Abdullah Kirazlı, gazetecilere, bu yıl "Sağlıklı yaşam için oku, seç, harekete geç" sloganıyla düzenlenecek bilgi yarışması için başvuruların, 12 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Yarışmada, ilkokul kategorisi için "Nereden geliyor bu sesler?", ortaokul kategorisi için "Bir acayip yolculuk", lise kategorisi için "Sağlık olsun" adlı kitaplardan soru oluşturulacağını belirten Kirazlı, "Bu etkinlikle tüm vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyoruz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı nesil demek." ifadesini kullandı.Kirazlı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

Yarış Kitap Okuma Bilgi Yarışması Harekete Geç Şili 

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