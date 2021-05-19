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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu

ANTALYA - Dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Denizde açılan Türk Bayrağı görüntüsü - Türk Bayrağı detay görüntü - Tekne yelkenli, jet - siki ve kayıklar kortej görüntüsü - Korteji falezlerden izleyen vatandaş görüntüsü Antalya 'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturulduANTALYA (AA) - Antalya 'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.Valilikçe gerçekleştirilen organizasyonda Kaleiçi Yat Limanı'ndan deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli, jet - siki ve kayıklar kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne geldi.Bu sırada falezlere dağcılar tarafından dev Türk bayrakları asıldı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğunun üyeleri de deniz yüzeyinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.Etkinliği ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyen çevredekiler de alkışlarla destek verdi.Vali Ersin Yazıcı da etkinliği tekneden izledi.

Polis Saygı Duruşu Deniz Polisi Sahil Güvenlik Kışla 

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