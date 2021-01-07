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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’daki yangında faciadan dönüldü

Antalya’daki yangında faciadan dönüldü

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması detay

Polis Hastane Muhabbet Muhabbet Kuşu Sağlık Ekipleri 

--Bina içerisi itfaiye ekiplerinin çalışması detay
--Vatandaşların sokakta olması detay
--İtfaiye ekiplerinin yangın merdiveniyle vatandaşları kurtarması detay
--Vatandaşın muhabbet kuşunu binadan çıkarması detay
--itfaiye ekipleri detay

( ANTALYA )- Üst katlarda mahsur kalan 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı- Dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında faciadan dönüldü. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafınan merdivenle ulaşılarak kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 22. 00 sırasında Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının bir blokunun zemin katında çıktı. Zemin kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itafaiye ve cağlık ekipleri sevk edildi. Daire alevlere teslim olurken, yoğun duman tüm binayı sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldı.Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkarılarak kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Durumu ağır olan 3 kişi hastanede kaldırıldı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve üst katlarda mahsur kalan 10 kişi merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş ise tehlikeye rağmen binaya girip kafes içindeki muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı. (GT-
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