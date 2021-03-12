Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'daki yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya'daki yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

yangından alevli görüntüler

İlk Müdahale Bild Ormanlı Şiddetli Rüzgar Trol 

-detaylar
-söndürme çalışmaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da dün gece çıkan ve yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın Manavgat’a bağlı Güzelyalı Mahallesi Narfaz mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Manavgat Orman İşletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışması şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılabildi. Yaklaşık 2.5 saat süren zorlu çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması başlatıldı. Örtü yangını olarak tabir edilen yangında 1 hektar bozuk kızılçam ormanının zarar gördüğü, arazöz ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement