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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’daki sessizlik tarihi saat kulesi eşliğinde havadan görüntülendi

Antalya’daki sessizlik tarihi saat kulesi eşliğinde havadan görüntülendi

Kısıtlamaya dakikalar kala meydan ve caddelerden görüntü

Cumhuriyet Tarihi Saat Kulesi Akalan Başkent Cumhuriyet Meydanı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Polis otomobilinden vatandaşlara uyarı
-Saat kulesi, cumhuriyet meydanı drone görüntüleri
-Detaylar

( ANTALYA -DRONE)- Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası insan sirkülasyonunun yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü ANTALYA

- Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boşaldı. Çeşitli mazeretlerle kısıtlamaya dakikalarla yakalananlar, polis tarafından evlerine gönderildi. Meydan ve caddelerdeki sakinlik tarihi Kaleiçi girişindeki Saat Kulesi’ndeki saat eşliğinde havadan görüntülendi. Turizm başkenti Antalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugün saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşlar cadde, sokak ve meydanları boşalttı. Kentin insan sirkülasyonun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, tarihi Kaleiçi bölgelerinde, kısıtlamaya dakikalar kala az sayılacak vatandaşların evlerinin yolunu tuttuğu, saatin gelmesiyle birlikte kısıtlamaya yakalananların polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildiği gözlendi. Dakikalar ilerledikçe ise tüm meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamadan maruz kalanlar hariç boşaldığı gözlendi. Meydan ve caddelerdeki sakinlik tarihi Kaleiçi girişindeki Saat Kulesi’ndeki saat eşliğinde havadan görüntülendi.
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