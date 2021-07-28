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Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı

Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı

Yoğun duman

( ANTALYA -EK)- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bölgeye geliyor ANTALYA

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- Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ederken dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pakdemirli'nin de orman yangınını yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi.
Şiddetli rüzgar yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor. Yangın Evrenseki ve deniz istikametinde hızla ilerliyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleriyle müdahale edilmeye çalışılıyor.Üç ayrı noktadan çıktığı öğrenilen yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için de yoğun çaba sarf ediliyor. Yangın bölgesine kilometrelerce uzaktan gökyüzünü kaplayan dumanlar ise yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Antalya-Manavgat D 400 karayolu üzerinde araçlar, gökyüzünü kaplayan oluşan ve kilometrelerce alanda etkili olan siyah dumanlar gölgesinde ilerliyor.
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