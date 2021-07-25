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Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü

Antalya’daki moloz yangınında gökyüzü bulutla kaplandı, güneş kızıla döndü

Yangın bölgesinden detay

Bild Yangın Gökyüzü Gesi 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-molozların yanması
-Dumanlardan detay
-İtfaiye erinden detay
-kepçenin çalışması

( ANTALYA )-Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü ANTALYA

- Antalya’da dağlık alandaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı. Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’ndeki dağlık alanda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Molozların bulunduğu alanda rüzgarın etkisiyle bir anda alevler yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ile bir kepçe, alevlere müdahalede bulundu. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı. Yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
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