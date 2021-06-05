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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Dagıçlar deniz dibi temizliği yaptı

ANTALYA - Dagıçlar deniz dibi temizliği yaptı

- ''5 Haziran Dünya Çevre Günü'' etkinlikleri - Manavgat'ta deniz dibi temizliği - Dalgıçlar bot ile denize açılması - Denizin dibini temizleyen dalgıçlar - Dalgıçların topladıkları atıkları karadakilere vermesi - Sudan çıkartıla araba lastiği, balık ağları, plastikler ile demirler Antalya 'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde dalgıç ekipleri, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Manavgat Belediyesi, Side Gönüllüler Derneği ve Side Gönüllüler Platformunca Side Limanı'nda etkinlik düzenlendi.
SAK ekipleri ile dalgıçlar, Side Limanı'ndan denize dalarak su altında temizlik yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada dalgıçlar içinde araç lastiği, demir kapı, balıkçı malzemeleri, cam ve plastiklerin de bulunduğu bir römork dolusu atık topladı.Side Gönüllüler Derneği Başkanı Mustafa Başak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için limanda temizlik yapıldığını söyledi.

Araba Lastiği Farkındalık 

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