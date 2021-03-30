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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

Cep telefonu görüntüsü

Genç Kız Kız Arkadaş Sarılar Evlilik Teklifi Cep Telefonu 

-Zeybek oynanması
-Genç kız detay
-Oynayan gençler detay
-Evlilik teklifi
-diz çökmesi
-Alkış sesi
-Çiftin sarılması
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir genç falezler üzerindeki Düden Park’ta kız arkadaşına zeybek koreografisi eşliğinde evlilik teklifi yaptı. Muratpaşa ilçesinde bir genç, sevdiği genç kıza evlenme teklifi yapmak için falezler üzerindeki Düden Park’ta sürpriz hazırladı. Yere güllerden kalp yapan genç, kendisiyle birlikte 8 kişiden oluşan bir kareografi ile zeybek oynamaya başladı.
Genç kız sevgilisinin zeybeğini uzun süre izledi. Daha sonra kız arkadaşının önünde diz çöken genç uzattığı yüzükle evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlenme teklifi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen genç kız, erkek arkadaşına sarılarak teklifi kabul etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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