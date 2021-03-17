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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

-Emniyet binası detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Şafak Operasyonu Dedektör Köpek 

--Emniyetten ekiplerin çıkışları
--Drone görüntüleri
--Operasyondan görüntüler
--Kapıların koçbaşları ile kırılışı
--operasyon düzenlenen evden görüntüler
--İçerideki şahısların bağırışları
--Genel detay
--Asansör boşluğunda yakalanan şahıs görüntü
--Şahısların kimlik kontrolleri
--Köpeklerin evleri araması
--Genel detay

( ANTALYA )- Evine baskın yapılan şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti: "Çek de yakışıklı çıkalım usta" ANTALYA

- Antalya’da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların ikametlerine 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen operasyon esnasında, evine baskın yapılan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, gazetecilere dönüp "Çek de yakışıklı çıkalım usta" deyişi kameralara yansıdı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımı ile eş zamanlı dev şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyona, Özel Hareket Polisleri ve narkotik dedektör köpekleri de katıldı.
Hava destekli süren operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeleri ile ateşli silahlarda ele geçirildi. Operasyon esnasında evine baskın yapılan bir şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, gazetecilere dönüp " Çek de yakışıklı çıkalım usta" deyişi kameralara yansıdı.
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