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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

Göle dönen yoldan geçen araçlar

Mahsur Kaldı Polis Aşırı Yağış Şiddetli Rüzgar 

-Oluşturdukları dalgalar
-Motosikletli sürücüler
-Mahsur kalan araç detay
-sürücüden detay
-Polis ekibinin yardımı
-Çekicinin aracı kurtarması
-Mashur kalan sürücü röp
-Araçların göle dönen yolda güçlükle ilerlemesi

( ANTALYA ) -- Su dolu caddelerde güçlükle ilerleyen araçların yarısı suya battı, oluşturdukları dalgalar ise sahil görüntüsünü andırdı ANTALYA

- Antalya’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar polis ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Su dolu caddelerde güçlükle ilerleyen araçların yarısı suya batarken, oluşturdukları dalgalar ise sahil görüntüsünü andırdı. Dün akşam Antalya’da başlayan sağanak ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdürmeye devam etti. Kentte saatteki hızı 90 km kadar çıkan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle de birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı bir cadde adeta göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı, bazıları ise ilerlemekte zorlandı. Mahsur kalan araç ve sürücüler, polis ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Su dolu caddelerde güçlükle ilerleyen araçların yarısı suya batarken, oluşturdukları dalgalar ise sahil görüntüsünü andırdı. Kemer’e giderken yolda mahsur kalan sürücülerden Turan Sarıca “Seyir halindeyken suya girdim. Kemer’e gidiyordum. Araba stop etti. Polisi aradım çekici yönlendirdi. Çekiyor. Çok yağıyor.” dedi.
(SM-
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