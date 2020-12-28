Antalya’da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

-su birilkintileri

-su dolu yoldan gecerken zorlanan araçlar

-suda mahsur kalan araçlar detay

-çekici ile vatandaş arasındaki diyalog detay

-cekici üstündeki araçlar detay

-detaylar



( ANTALYA )- Kentte kuvvetli sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı- Araç sürücüleri ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı ANTALYA



- Antalya’da akşam saatlerinde hızı arttıran sağanak, yolları göle döndürdü, araçları arıza yapan sürücüler kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında da kurtarma pazarlığı yaşandı. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağış öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Vatandaşlar yağış nedeniyle yürümekte zorlanırken, araçlar da göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise arızalandı, sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. Araç kurtarma pazarlığı Kentin Kepez ilçesi Şafak Mahallesi ile Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçları arıza eden sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. Yağıştan dolayı aracı sular altında kalan bir sürücünün, “100 mü, 150 mi?” sorusuna, çekici sürücüsü, “150. Çek dersen hemen getiriyorum çekiciyi” şeklinde cevap verdi. Araç arızları nedeniyle de trafik zaman zaman kitlendi. (SM-



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