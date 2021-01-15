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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da yasağa rağmen sokak düğünü yapanlara polis baskını

Antalya'da yasağa rağmen sokak düğünü yapanlara polis baskını

müzik eşliğinde eşliğinde oynayan kadınlar

Polis Aracı Kalaba Alabalık Barla Polis Baskını 

-sokaktaki kalabalık
-polisin gelmesi
-görüntüyü çekenin 'Kes cezalı kes' demesi
-polisim megafonla uyarması
-vatandaşların dağılması

( ANTALYA )- Vatandaşlar " Kes cezayı kes" diyerek polisin geldiği anları kayıt altına aldı- Polisi gören dağıldı ANTALYA

- Pandemi sebebiyle yasak olmasına rağmen yapılan sokak düğünü polisin gelmesiyle son buldu. Sokağı araçlarla kapatıp sandalyeler konularak yapılan düğün, yapılan şikayet sonra polisin gelmesiyle sona erdi. Yasağa rağmen şaşkına çeviren görüntüler Antalya'nın Yeni Emek mahallesinde kaydedildi. Sokak düğün yapıldığı ihbarı alan polisler bölgeye geldi. Sokak düğünün sonuna doğru yapılan ihbarla polis aracının sireni sesini duyan bir grup vatandaş hemen yolu boşalttı. Polis gelmeden kısa bir süre öncesine kadar müzik eşliğinde oynayan bir grup kadın da polisi görünce dağıldı. O anlar mahalle sakinleri tarafından " Kes cezayı kes" söylemleriyle kaydedildi.
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