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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da yasağa rağmen müzikli eğlenceler

Antalya'da yasağa rağmen müzikli eğlenceler

Cep telefonu görüntüleri

Kamera Cep Telefonu Davul Zurna Grup Genç Turan Genç 

-Müzik eşliğinde oynayan gençler
-Maskesiz oynamaları
-Sokak düğünü
-Halay çeken kadınlar
-Maskeli kadınlar
-Sosyal mesafenin ihlal edilmesi
-detay

( ANTALYA )-Seyir terasında gençler, sokak düğününde davetliler coştu ANTALYA

- Antalya’da iki farklı etkinlikte bir araya gelen grup sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek müzik eşliğinde eğlendi. Ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti Antalya’da yapılan tüm uyarılara rağmen iki farklı grubun eğlencesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kepez balkon seyir terasında toplanan bir grup genç araçlarının ses sistemlerinden müzik açtı. Halka oluşturan gençler hareketli müzik eşliğinde maskesi ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oynadı. İkinci grup Muratpaşa ilçesinde bir düğün organizasyonunda görüntülendi. Sokak düğününde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup davul zurna eşliğinde halay çekti. Maske taktığı gören kadınların sosyal mesafe kuralını ise ihlal ettikleri görüldü.

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