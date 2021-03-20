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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati

Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati

Köpeğe polis memurunun yiyecek ve su vermesi

Karantina Köpek Polis Memuru Trafik Polisi Memur 

-Köpekle ilgilenmesi
-Köpek detay
-Köpeğin götürülmesi
-detay

( ANTALYA )- Karayolunda otomobil çarpması sonucu yaralanan köpeğin yardımına, bölgede görevli trafik polisi koştu ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt köpeğine trafik polisi yemek ve su verdi. Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Nifrit köprüsü yakınlarında refüjde bulunan yağmursuyu tahliye kanalından yaralı bir köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar bölgeye ulaştı. Vatandaşlar acı içerisinde kıvranan bir kurt köpeği ile karşılaştı. Yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı tahmin edilen yaralı köpek, acısından yanına kimseyi yaklaştırmadı. Manavgat Belediyesi Barınağında görevlilerin korona virüs ve barınağın karantina altında olması nedeniyle olay yerine uzun süre gelemedi. Acısı nedeniyle çevredekileri korkutan köpeğinin yardımına Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru yetişti. Polis, köpeğe yiyecek ve su vererek sakinleştirdi. Polis memuru, barınak görevlileri olay yerine gelip köpeği teslim alana kadar başından ayrılmadı. Görevliler tarafından alınan köpek tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.
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