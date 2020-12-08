Antalya'da yapılandırma kuyruğu

-Yapılandırma bölümü önü detay

-Gelen vatandaşlar detay

-Görevliler detay

-Bina detay

-Uzayan kuyruk detay

-Kuyruğun dışarıya uzaması

-Mustafa Ali Kıraç röp

-Nalan Oğuz röp



( ANTALYA ) -- Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairesi önünde uzun kuyruk oluşturdu ANTALYA



- Antalya Vergi Dairesi önünde uzun borç yapılandırma kuyruğu oluştu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması’ için başvuru süreci devam ediyor. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte internet üzerinden başvuru yapamayanlar, yine vergi dairesinin yolunu tuttu. 31 Aralık’ta sona erecek yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Antalya Vergi Dairesi önünde toplanmaya başladı.

Mesai saatinin başlamasına dakikalar kala oluşan kuyruk yerleşkeden dışarı taştı. Kaldırım ve yol kenarına kadar uzanan kuyruk işlemlerin başlamasıyla yavaş yavaş azalmaya başladı.

Vergi Dairesi görevlileri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında sık sık uyardı ve 3’erli sıra şeklinde işlemlerini yapmaya başladı.

HES kodu ve yapacağı işlemleri sorgulanan vatandaşlar daha sonra içeri alındı. Sırada bekleyen Mustafa Ali Kıraç, trafik cezası ve bandrol borcu olduğunu belirterek, “Borcumu yapılandırmaya geldim. Saat 10.00’da işlem başladığı için kuyruk normal. Sıra bana da gelecek. Yapılandırmayı duydum ve bugün işlem yapmaya geldim. 900 TL değerine borcum var” dedi.

(İA-BA-Y)



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