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Antalya’da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

Antalya’da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

Yangına müdahale

İlk Müdahale Jandarma Yangın Ormanlı Bulduk 

-Yaralı kaplumbağa
-Kaplumbağaya su verme
-Müdahale detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Antalya’daki yangını söndürme çalışmalarına destek veren Pendik Belediyesi ekipleri, yangın bölgesinde buldukları yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı. Kaplumbağaya su vererek ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı kaplumbağayı jandarmaya teslim etti. Pendik Belediyesi’ne bağlı 3 arazöz ve uzman ekipler, yangın söndürme çabalarına destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Antalya’ya gitmişti. Ekipler, Manavgat Sırtköy bölgesinde çalışma yaptıkları sırada yanmış ormanlık alanda yaralı bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Ekipler, yangından neredeyse tamamen kararmış olan yaralı kaplumbağaya ilk müdahalede bulunarak su verdi. Yaralı kaplumbağa, Pendik Belediyesi ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmalarının ardından jandarmaya teslim edildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekipleri telefonla arayarak çaba ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. (CGK-
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