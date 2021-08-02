Antalya’da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

-Yaralı kaplumbağa

-Kaplumbağaya su verme

-Müdahale detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Antalya’daki yangını söndürme çalışmalarına destek veren Pendik Belediyesi ekipleri, yangın bölgesinde buldukları yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı. Kaplumbağaya su vererek ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı kaplumbağayı jandarmaya teslim etti. Pendik Belediyesi’ne bağlı 3 arazöz ve uzman ekipler, yangın söndürme çabalarına destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Antalya’ya gitmişti. Ekipler, Manavgat Sırtköy bölgesinde çalışma yaptıkları sırada yanmış ormanlık alanda yaralı bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Ekipler, yangından neredeyse tamamen kararmış olan yaralı kaplumbağaya ilk müdahalede bulunarak su verdi. Yaralı kaplumbağa, Pendik Belediyesi ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmalarının ardından jandarmaya teslim edildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekipleri telefonla arayarak çaba ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. (CGK-

