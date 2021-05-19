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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da yangın sazlık alanı küle çevirdi

Antalya'da yangın sazlık alanı küle çevirdi

-Yangın yerinden detay

Polis 

--İtfaiye detay
--Söndürme çalışmaları
--Alev detay
--Genel detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan güçlükle söndürüldü. Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan sazlık bir alanda saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki sera ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm sazlık alan kül oldu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar sürüyor. (EA-
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