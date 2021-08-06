Antalya'da yangın havuzlarında helikopter trafiği



- Manavgat orman yangınında 10. Günü geride bıraktı. Yangınlara karadan müdahaleler hız kesmeden devam ederken, hava müdahaleleri de ulaşılması güç bölgeler için büyük önem taşıyor. Bölgede bulunan yangın havuzlarından su almak isteyen helikopterler ise adete sıraya giriyor. Helikopterler sırası ile gelip yangın bölgelerine müdahale için havuzdan sularını dolduruyor ve yangın bölgelerine gidiyor. Manavgat’ta 28 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında 10 gün geride kaldı. Büyük bir ölçüde kontrol altına alınan yangında en önemli etkenlerden biri de havadan helikopterler ile müdahaleler oldu. Ulaşılması güç bölgeler için kurtarıcı görevi gören helikopterler, yangın havuzlarından su almak için adeta havada sıraya giriyor. Sularını havuzdan alan helikopterler, direkt yangın bölgesine giderek müdahalede bulunuyor. Su seviyesi azalan yangın havuzlarına ise tankerler ile sürekli su desteği sağlanıyor. (EA-

