Antalya’da yamaç paraşütçüsü ve çocuk yolcusunun zor anları

-Çocuk ve sporcunun hazırlıkları

-Paraşütün açılıp vatandaşların üzerine düşmesi

-Sürüklenmeleri

-Çocuğun yere düşmesi

-İkinci deneme yapmaları

-Sporcuların yardımıyla havalanmaları

-Diğer paraşütçülerin havalanması

-Bir sporcunun son anda bariyeri aşıp uçması

-İzleyenler detay

-Havadaki paraşütler



( ANTALYA )- Yasağa rağmen bir grup yamaç paraşütçüsü varyantlardan havalandı- Havalanma noktasında ters akıma kapılan bir sporcu ve yolcusu çocuğun paraşütü vatandaşların üzerine düştü- Çocuğun da yere düştüğü varyantta, sporcular ikinci denemesinde havalanmayı başardı ANTALYA



- Antalya’da yasağa rağmen varyant falezler yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Rüzgar nedeniyle güçlük çeken bir paraşütçü ve yolcusu çocuk, ilk denemesinde kalkamadan savrulup düşerken ikinci denemede diğer sporcuların da yardımıyla uçabildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliği ambulans helikopter, sahil güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmayı yasaklamıştı. Yasağın ardından uçuşlara devam eden sporculara uyarının ardından cezalar yazılmıştı. Yasağa rağmen güneşli ve uygun havayı fırsat bilen adrenalin tutkunu bir grup sporcu soluğu varyantta aldı. Amatör sporcular sahilde uçuş denemeleri yaptı. Bir sporcu ve önündeki yolcusu çocuk, arkadaşlarının yardımıyla paraşütü açmayı başardı. Tam uçmaya hazırlanan ikilinin paraşütü ters rüzgarla terastaki vatandaşların üzerine düştü. Kendileri de paraşütün iplerine dolan sporcunun önündeki çocuk havalamadan yere düştü. Çocuk ve sporcu bir sonraki denemelerinde arkadaşlarının da yardımıyla havalanmayı başardı. Bir diğer sporcu ise teras korkuluklarının üzerinden son anda geçerek havalanabildi. 5 sporcu yaklaşık yarım saatlik uçuşlarını sorunsuz tamamlayarak, bazıları havalandığı yere bazıları ise sahile iniş yaptı. Gün batımında falezler üzerinde uçan paraşütçüleri vatandaşlar da ilgiyle izledi. Sporcuların yamaç paraşütü heyecanı cep telefonu kameralarına yansıdı. (İA-



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