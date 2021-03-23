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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi

Antalya’da yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi

Konyaaltı sahilinden detay

Yağmurlu Yağışlı Hava Güneşli Hava Güneşli Yağmur Suyu 

-dalgalardan detay
-sahildeki bazı vatandaşlar detay
-çamurlu suyun denize akması
-Şemsiye ile yürüyen vatandaşlar
-yağmurluklu vatandaşlar
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Dün güneşli havanın hakim olduğu turizm başkenti Antalya’da, gece geç saatlerde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini sürdürerek yerini sağanağa bıraktı. Hava sıcaklığının 12 derece, nem oranının ise yüzde 100 ölçüldüğü kentte, yağış nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boşaldı, falezlerden dökülen yağmur suyu ise denizin bir bölümünü kahverengiye bürüdü. Cadde ve sokaklarda sakinlik göze çarparken, yollarda ve iş yerleri önünde su birikintileri oluştu. Esnaf oluşabilecek su baskınlarına karşı ise kendi yöntemleriyle önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın kenti Cuma günü terk etmesi bekleniyor.
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