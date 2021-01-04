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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence

Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence

Vinç detay

Sosyal Medya Canlı Yayın Diyalog Cep Telefonu Grup Genç 

-Havadaki otomobil
-Otomobilin içindeki kişi
-yerdeki kişiler
-Diyaloglar

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da bir genç vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkardığı otomobilin içinden aşağıdakileri selamladı. Otomobilin altındaki kişiler ise yürekleri ağızlara getirdi. Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde bir grup genç, hurdaya ayrılan otomobili vinç yardımıyla havaya kaldırdıkları anları sosyal medyadan paylaştı. İçinden halat geçirilerek yaklaşık 30 metre yüksekliğe kaldırılan otomobilin içine bir de genç bindi. Otomobil içindeki kamera ve drone ile de bu tehlikeli anlar görüntülendi. Otomobilin içindeki kişi kendisini görüntüleyenleri el sallayarak selamlarken, vinç altında dolaşan kişiler yürekleri ağızlara getirdi. Görüntü çeken kişi, ‘Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına’ sözleri ile ‘Kaç metredeyiz? Az oldu az’ şeklindeki diyaloglar görüntülere yansıdı. Tavanındaki halat yardımıyla 30 metreye çıkartılan otomobil içindeki kişide o anları cep telefonuyla kayda aldı. Gençlerin tehlikeli eğlencesi kazasız sona erdi. (İA-
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