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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı

jandarmanın eve baskını

Beyzbol Sopası Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Dolandırıcılık Terör Örgütü 

-güvenlik önlemi
-jandarmanın evde yaptığı arama
-uyuşturucuların bulunması
-şüphelilerin gözaltına alınmaları

( ANTALYA )- Alıkoydukları vatandaşları darp ederek senet imzalatan çete liderinin evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı- Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ / PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldı ANTALYA

- Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonda uyuşturucu ve yağma çetesi çökertildi. 26 kişinin gözaltına alındığı iki ayrı operasyonda alıkoydukları vatandaşları darp ederek zorla senet imzalatan çetenin başının evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı. Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan da adli işlem başlatıldı.Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya ili Finike ilçesinde, örgütlü olarak işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
28 şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerinde 30 adrese eş zamanlı yapılan ‘Kasırga’ operasyonunda 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Yapılan aramalarda 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram Hibrit kenevir tohumu, 32 adet uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İkinci operasyonda 4 gözaltıFinike ve Kumluca ilçelerinde “yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işleyen 5 şüpheliye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete elebaşı M.İ.'nin, mağdurları Finike ilçe sahilinde bulunan işyerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile birlikte zorla alıkoyarak, darp ettikleri ve ele geçirdikleri cep telefonlarındaki verileri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet balta, 1 adet beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıtlar ele geçirildi.FETÖ elebaşının CD’leri ele geçirildiŞüpheli M.İ.'nin işyerinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD’ler ele geçirildi. M.İ. hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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