Antalya'da Ukraynalı kadının evinde şüpheli ölümü

-evden detay

-polis ekiplerinden detay

-olay yeri inceleme ekiplerinin apartmana girişi

-Evin klimalarından detay

-FOTO



( ANTALYA )- Klima soğuk ayarında bulundu Yaklaşık 10 gün öldüğü belirlendi ANTALYA



- Antalya’da yalnız yaşayan 40 yaşındaki Ukrayna asıllı kadın, evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının, evindeki klimanın soğuğa ayarlı şekilde açık olduğu tespit edildi. Şüpheli değerlendirilen kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi 1988 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan (40) ailesi uzun süre haber alamayınca kızlarının Afrika’daki arkadaşına o da Antalya’daki bir başka arkadaşını arayarak durumu bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis, Demchenko’yu hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri, Demchenko’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Klimanın soğukta çalıştığı tespit edildi Evde inceleme yapan polis, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin yaptığı ilk incelemelere göre Demchenko’nun vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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