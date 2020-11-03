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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Antalya'da tur teknesinden 32 Rus turist sağ kurtarıldı

Antalya'da tur teknesinden 32 Rus turist sağ kurtarıldı

arşiv görüntüleri

( ANTALYA )- hayatını kaybeden turistin Daniyar Mahitov olduğu açıklandı ANTALYA

Dera Bild 


- Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen tur teknesi kazasında 32 Rus turistin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.
Bugün saat 11.01.’de 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarda Alanya ilçesi, Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevkii önlerinde içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirildi.
İhbarın ardından hareke geçen Sahil Güvenlik botları tarafından 32 yolcu kurtarılırken, kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov isimli yolcunun cansız bedeni 112 ekiplerine teslim ediloi.
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