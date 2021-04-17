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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü

Antalya’da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü

Kurye köpeği sevmesi detay

Köpek Cep Telefonu Irak 

-Köpeğin başını dışarı çıkarması detay
-Kuryenin başını okşaması detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )-Trafik ışıklarında römorkta bekleyen köpeği uzun uzun sevdi ANTALYA

- Antalya’da bir kuryenin trafik ışıklarında bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeği uzun uzun sevmesi yürekleri ısıttı. Olay, Kepez İlçesinde yaşandı. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kuryenin ışıklarda bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeğin yanına yanaştığı görülüyor. Köpeğe iyice yaklaşan kurye önce elleri ile sevmeye başladı.
Kuryenin sevgisini karşılıksız bırakmayan köpek ise bir süre sonra kafasını kuryeye doğru çıkardı. Bunun üzerine kurye, köpeğin başını okşayarak uzun uzun sevmeye devam etti. Kurye ve köpeğin yürek ısıtan görüntüsü yeşil ışığın yanması ile sona erdi.
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