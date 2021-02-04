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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da trafik polisinden engelleri aşan hareket

Antalya’da trafik polisinden engelleri aşan hareket

Cep telefonu görüntüsü

Güvenli Bölge Kamera Köprülü Trafik Polisi Cep Telefonu 

-Trafik polisi detay
-Elektrikli aracı itmesi
-detay

( ANTALYA )- Köprülü kavşak üzerinde kalan engelli bireyin, elektrikli aracı metrelerce itti ANTALYA

- Antalya’da engelli bir kişinin köprülü kavşak üzerinde arıza yapan elektrikli aracını trafik polisi güvenli bölgeye kadar yaklaşık 100 metre itti. Bu anlamlı davranış bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şehiriçi görevde olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Mevlana Köprülü kavşağında 3 tekerli elektrikli bir aracın arıza yaptığını gördü. Ekip otosundan inen polisler araçtaki kişinin engelli olduğunu ve aracın arıza yapması nedeniyle yolda kaldığını öğrendi. Polislerinden birisi dörtlüleri yakıp engelli aracının arkasından gelirken, bir diğeri ise elektrikli aracı yaklaşık 100 metre itti. Polislerin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenli bölgeye engelli kişiyi ulaştıran polisler, gerekli yardımı yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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