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Antalya'da tekmeli ve yumruklu iki ayrı kavga kameralara yansıdı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da tekmeli ve yumruklu iki ayrı kavga kameralara yansıdı

Antalya'da tekmeli ve yumruklu iki ayrı kavga kameralara yansıdı

Cep telefonu kamerası;

Meydan Dayağı Kamera 

-Taciz iddiası ile adamın yerde dövülmesi
-İki arkadaşın kavga etmesi
-Arkadaşlarının ayırmaya çalışması
-Arkadaşların kavga etmeye devam etmesi

( ANTALYA )-Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler- Sokak ortasında iki arkadaşın tartışması kavgaya sonuçlandı ANTALYA

- Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa, vatandaşlar sokak ortasında adeta meydan dayağı attı. Bir başka olayda ise sokak üzerinde tartışan iki arkadaş tekmeli ve yumruklu kavgaya tutuştu. İki arkadaşı diğer arkadaşları ayırmakta uzun süre güçlük çekti. Dün gece gerçekleşen ilk olay Kepez İlçesi Dokuma Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede yaşayan bir kadın, bir erkeğin kendisini taciz ettiği iddiası ile çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ile adam arasında önce tartışma yaşandı sonra kavga çıktı. Çıkan kavgada vatandaşlar taciz olayına karıştığı iddia edilen adamı yere yatırarak tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası kalkan adamın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
İki arkadaş birbirlerine tekme tokat saldırdı Diğer olay ise Yükseliş Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine araçları ile gelen iki arkadaş arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki arkadaş birbirlerine tekme tokat saldırdı. Diğer arkadaşları ise ayırmak istese de başarılı olamadı. Şahıslar arkadaşlarının araya girmesine rağmen kavga etmeye devam ettiği görüldü.
(EG-
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