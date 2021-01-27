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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya 'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı

Antalya 'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı

bölgeden görüntü

Nadan Irak 

-seralar
-su altında kalan ekili alanlar
-detaylar

( ANTALYA - 2) ANTALYA

- Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Perge antik kent içindeki ağalar çayı sağanak sebebiyle taşınca İhsaniye ovası sular altında kaldı. Aksu'nun İhsaniye mahallesi dün gece başlatan kuvvetli yağış sonrası sular altında kaldı. Yaklaşık 3 bin dekar ekili ve sera alanın da bulunan ürünler kullanılmaz hale geldi. Fırtınadan dolayı yol üzerinde ki telefon direkleri devrildi. 20 dönüm çilek serası sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeyi Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin incelemelerde bulundu. İhsaniye mahallesinde yağış üreticileri de zor durumda bıraktı. Bölge halkı yağış ve fırtınadan dolayı seralarına ulaşamadı.
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