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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Antalya’da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 34 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu

Antalya’da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 34 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu

Evden detaylar

Polis Şüpheli Ölüm Cenaze Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-Polis ekiplerinin incelemesi
-Anneden görüntü
-annenin eve girmek istemesi
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki 3 çocuk babası, evinde ölü olarak bulundu. Olay, Kepez ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi 6207 sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Kalmaz’dan (34) haber alamayan annesi, kapıyı açtığında oğlunun hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kalmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Oldukça üzgün görülen anne, eve girip oğlunu görmek istedi ancak ekipler tarafından müsaade edilmedi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Kalmaz’ın cenazesi üzerinde yaptığı ilk incelemede, kolunda enjektör bağlı olduğunu tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Kalmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (SM-
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