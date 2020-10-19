Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da sonbaharın ilk yağmuru

Antalya’da sonbaharın ilk yağmuru

Yağmurda yürüyüş yapan vatandaşlar

Yağmurlu Sağanak Yağmur Akalan Allah Sonbahar 

-şemsiyeli vatandaşlar detay
-hazırlıksız yakalan vatandaşlar detay
-Röportajlar
-su birikintisi detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini öğle saatlerinde artırdı. Hafif sağanak yağmura kimi vatandaş hazırlıklı kimi vatandaş ise hazırlıksız yakalandı.Yaz boyunca sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Antalya’da sonbahar mevsiminin ilk yağmuru yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur giderek etkisini arttırdı. Bazı vatandaşların yağmuru hazırlıklı şekilde karşıladığı görüldü.
Bazı vatandaşlar ise kısa kollu giysilerle hazırlıksız yakalandı. Kent merkezinde ise vatandaşlar hafif sağanak yağmurlu havanın tadını çıkartarak yürüyüş yapmayı tercih etti. Hafif yağmur devam ederken, zaman zaman yollarda ise su birikintileri oluştu.Yağmurlu havada yürüyüşe çıkan Hacı Mehmet Gökçen, “Allahtan yağmur bugün düştü bereket getirir inşallah. Yağmur özlenmez mi ya her tarafı tertemiz eder ve her taraftan bahar kokusu geliyor” dedi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan Ramazan Tunç ise, “Yağmur Allah’ın bereketidir. İnsanlara ve canlılara faydalıdır. Yaz ayları çok sıcaktı şu anda ise Allah’ın bereketiyle insanlar nefes aldı” diye konuştu.
Ayrıca Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Antalya’da gün içerisindeki sıcaklığın 24 derece ve nem oranının yüzde 85 olduğu belirtildi. Hafif sağanak yağmurun ise gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı