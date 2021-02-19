Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde balık tezgahlarında yoğunluk

-Tezgahlar detay

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-Fiyatlar detay

-Ucuz balıklar detay

-Pahalı balıklar detay

-Balıkçıların balık hazırlaması

-Vatandaşların sipariş vermesi

-Balıkların sepetlere konulması

-Yoğunluk detay

-İlker Keklik röportaj

-Kadir Dönmez röportaj



( ANTALYA -ÖZEL)- Antalyalılar fiyatları 20 ile 60 TL arasındaki balıklara ili gösterdi ANTALYA



- Yaklaşan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya’da balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar ceplerine uygun olarak en çok 20 ile 60 TL arasındaki balıklara ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalyalıların, sahil, pazar yerlerinden sonraki uğrak yerleri balık satış tezgahları oldu. Dokuma Kapalı Pazar yeri içindeki balıkçılar, kısıtlamaya saatler kala vatandaşlardan ilgi gördü. 20 ile 130 TL arasındaki fiyatları değişen balıklardan en çok, levrek, kubbes, sardalya, çupra, levrek, uskumru ilgi gördü. Bu balıkların fiyatlarının 20 ile 60 TL arasında değiştiği görüldü.

Genelde 2 kilo balık alan vatandaşlar temizleme işlemini de aynı yerde fırınlık olarak yaptırdı. Tezgahlarda bazı balık fiyatları ise şöyle oluştu: Karpuzcuk 30, gümüş 25, kubbes 20, hamsi 30, kolyos 25, istavrit 40, sardalya 30, çupra 40,levrek 40, mercan 50, uskumru 30, mırmır 70. Tezgahların en pahalı balıkları ise 150 TL ile grida,130 ile taş barbun ve 110 ile çinekop oldu. "Ucuz balıklar çok satılıyor" Balıkçı İlker Keklik, korona virüs tedbirleri kapsamında başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde balığa bir ilgili olduğunu belirtti.

Havanın soğuk gitmesinin piyasayı etkilediğini dile getiren Keklik, “Balık daha az çıkıyor. Buda ister istemez fiyatları etkiliyor. 25 ile 150 TL arasında değişen balık fiyatlarımız var. Soğuk havada balık gidiyor ama az tüketimde fiyatların etkisi var” dedi.

En çok 25 ile 60 TL arasındaki balıkların ilgi gördüğünün altını çizen Keklik, “ Sardalya, istavrit, hamsi, karpuzcuk, kubbes gibi daha küçük balıklar gidiyor. 5 kişilik bir aile 100 TL’ye 5 balık alacağına, 25 TL’den 2 kilo balık alıyor. Akşam saatlerinde daha yoğun oluyoruz. Havalar soğuk olduğu fırında balık isteniliyor. Çupra, levrek fırın için talep görüyor” diye konuştu.

Keklik, geçen yıla oranla fiyatların iki katı yüksek olmasının nedeninin mevsimsel etki ve azda olsa maliyetlerin yükselmesine bağladı. "Az da olsa etkiledi" Balıkçı Kadir Dönmez, fiyatların normal olmasına rağmen pandeminin satışları azda olsa etkilediğini belirtti.

Al götür şeklinde çiğ balık sattıklarını dile getiren Dönmez,“ Mevsim balıklarına büyük ilgi var. Barbun, levrek, çupraya ilgi var. Hamsi, çinekop, uskumru da satılıyor. Hafta sonu ve akşam 21.00’dan sonraki kısıtlamalar bizleri etkiliyor. Kubbes, sardalya, barbun, çupra, levrek fiyatları nedeniyle rağbet görüyor” diye konuştu.





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