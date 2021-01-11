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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Akrabalarında Mehmet durak ile röportaj

Jandarma Cenaze Karbonmonoksit Bild Karbon 

-Evin dışından görüntü
-Evin önünde biriken yakınları

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesinde bulunan dairede oğlu Recep Kırtil (50) ile birlikte yaşayan Raziye Kırtil'dan (73) haber alamayan yakınları, yedek anahtar ile kapıyı açtı. Kapıyı açınca yakınları anne ve oğulu yerde yatar durumda buldu. Yakınları durumu hemen muhtar ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede anne ve oğulun karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Akseki Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne ve oğlunun pandemi sebebiyle 2 ay önce İstanbul'dan geldikleri öğrenildi. (ÖK-ÖK-Y)
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