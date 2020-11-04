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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da silah kaçaklığı operasyonu: 10 gözaltı

Antalya'da silah kaçaklığı operasyonu: 10 gözaltı

Polisin iş yerine girmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Polis Ekipleri 

-Mermi ve tabanca detay
-Çekmeceden silah çıkarılması
-Komidin arkasında silah bulunması
-Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddenin fotoğrafları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Silah ve Mühimmat Ticareti” suçunu işleyen şahıslara yönelik Antalya ve Konya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 18 tabanca, 20 şarjör, 8 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda 600 fişek, 1 muşta, 1 teleskopik jop, 94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Silah ticareti suçundan yakalanan R.A, A.K, R.U, H.K, S.Ö, A.U, S.Ö, F.Ü, H.Ş ve K.Ü, isimli şahısların ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramalarda ele geçirdikleri tabanca ve mermiler kamera kayıtlarına yansıdı.
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