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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

- Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Cep telefonu görüntüleri

Bild Kamera Benzin Elektrik Kontağı 

-Aracın yanarken detay
-İtfaiyenin söndürme çalışması
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-Aktüel kamera
-Aracın içi ve bagajından detaylar
-Araçtan detay
-Mesut Cebeci detay
-Benay Arslan röp

( ANTALYA ) Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı ANTALYA

- Antalya’da seyir halinde alev alan otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Kent merkezine 07 AOJ 831 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Mesut Cebeci’nin aracının içine biranda arka bölümden dumanlar gelmeye başladı.
Cebeci, otomobili sağa çektiği anda bagajdaki benzin bidonu alev alınca bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler aracın iç bölümüne geldi. Vatandaşların yardım çalışmasına rağmen alevler kısa sürece aracın tamamını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye gelen itfaiye otomobildeki yangını söndürdü. Büyük hasar gören otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle caddede uzun araç trafiği oluştu. Benay Arslan, “Arabanın arkasından elektrik kontağından bir yangın çıktı. Ardından patlama oldu. Aracı hemen kuzenim sağa doğru çekti. Araba alev aldı, söndürülmeye çalışıldı ama olmadı. Arabamız komple yandı" dedi.
(İA-
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