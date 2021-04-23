Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni

-Öğrenciler detay

-Çelenk sunulması

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesi

-detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

Tören ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler az sayıda öğrenci katıldı.

Tören öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Tören sırasında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.



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