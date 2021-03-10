Antalya'da sera işçilerinin kaldığı barakalarda ağalatan yangın

-İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE EDERKEN

-İZLEYEN İŞÇİLERDEN DETAYLAR

-AĞLAYAN İŞÇİLER VE ÇOCUK DETAY

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

-KURTARILAN EŞYALARDAN DETAY

-KÜLE DÖNEN EVLERDEN DETAY

-TESİS SAHİBİ RÖPORTAJ

-DETAYLAR



( ANTALYA )- Yangında 7 baraka küle dönerken, aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın işçi canlarını ve eşyalarını son anda kurtardı- İşçiler ve çocuklar, evlerinin yanışlarını gözyaşlarıyla izledi ANTALYA



- Antalya’da mevsimlik sera işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Yangında 7 ikamet küle dönerken, aralarında çocuklarında bulunduğu 100 kişi canlarını ve eşyalarını son anda kurtardı. İşçiler ve çocuklar, kaldıkları evlerin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Süleyman Erten Tesislerinde Suriye uyruklu mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler diğer barakalara bir anda sıçrarken, aralarında çocuklarında bulunduğu 100’e yakın işçi hem canlarını hem de bazı eşyalarını yanmaktan son anda kurtardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, işçiler ve çocuklar evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. "Yaralı ya da can kaybımız yok" Tesislerin sahibi İsmail Erten, can ve mal kaybı olmadığını bildirerek, evsiz kalan işçileri başka ikametgahlara yerleştireceklerini söyledi.



Erten, "Zarar önemli değil. Onları diğer evlerimize götüreceğiz. Sokakta kimse kalmayacak" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ise sürüyor.



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