Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü

-dumanlar

-seralar

-ekiplerin çalışmaları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Kaş ilçesi Göl mevki sazlık alanda çıkan yangının seralara ulaşması engellendi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve Çay, Yeşilköy, Ova mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisinden yükselen alevler seraları tehdit etmeye başlayınca kısa süreli korku yaşandı. Bölgenin bataklık olması sebebiyle müdahalede güçlük çekilen ve rüzgarın da söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın için ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş itfaiye brimi ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına yakın bölgedeki seraların zarar görmemesi için yaptıkları çalışma sonuç verdi. Seralara doğru ilerleyen alevler durdurululurken rüzgarın etkisiyle halen devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (BLT-



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