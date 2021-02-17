Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü

Antalya'da sazlıklarda başlayan yangın, seralara ulaşamadan söndürüldü

yangından görnütü

Yükselen 

-dumanlar
-seralar
-ekiplerin çalışmaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kaş ilçesi Göl mevki sazlık alanda çıkan yangının seralara ulaşması engellendi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve Çay, Yeşilköy, Ova mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisinden yükselen alevler seraları tehdit etmeye başlayınca kısa süreli korku yaşandı. Bölgenin bataklık olması sebebiyle müdahalede güçlük çekilen ve rüzgarın da söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın için ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş itfaiye brimi ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına yakın bölgedeki seraların zarar görmemesi için yaptıkları çalışma sonuç verdi. Seralara doğru ilerleyen alevler durdurululurken rüzgarın etkisiyle halen devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (BLT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı