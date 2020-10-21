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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da sahte plaka operasyonu

Antalya’da sahte plaka operasyonu

-Polisin adresteki araması

Polis Akalan Kesk Pres Makinesi Polis Ekipleri 

--ele geçirilen malzemeler
--detaylar

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da KOM ekipleri sahte plaka basılan adreste yaptığı aramada, 690 adet baskı harf ve rakam, 350 adet TR ibareli boş plaka sacı, 252 adet TR ibareli kare plaka sacı, 4 çift farklı ebatlarda döküm kalıbı ve 28 adet dekoratif plaka sacı ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ‘resmi belgede sahtecilik suçu’ ile mücadele kapsamında, iki farklı adreste APP plaka basıldığı ve basılan plakaya sahte mühür vurulduğu ile ilgili bilgiler elde etti. Adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 1 Ankara TSOF ibareli mühür baskı makinesi, 1 plaka pres makinesi, 1 adet plaka boya makinesi, 1 adet keski makinesi, 690 adet baskı harf ve rakam, 350 adet TR ibareli boş plaka sacı, 252 adet TR ibareli kare plaka sacı, 4 çift farklı ebatlarda döküm kalıbı, 28 adet dekoratif plaka sacı, 15 adet üzerinde Ankara T.S.O.F Sahte mühür bulunan basılı plaka ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5.900 TL para ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ö. ve İ.P., gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. (HFV-
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