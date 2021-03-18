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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı

Antalya’da sahibini kaybeden köpek trafiği birbirine kattı

Köpeğin koşması

Köpek Erden Zaman 

-Sürücülerin takip etmesi
-Sürücülerin yakalamaya çalışması detay
-Yaşanan tehlikeli anlar detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Karayolunda 500 metre koşan köpek için sürücüler seferber oldu- Sürücüler kovaladı köpek kaçtı ANTALYA

- Antalya’da sahibini kaybeden minik bir süs köpeği, Atatürk Bulvarı üzerinde trafiği adeta birbirine kattı. Renkli görüntülerin kaydedildiği olayda köpek, karayolunda yaklaşık 500 metre boyunca koştu. Sürücüler ise köpeği yakalamak için peşinden gitti. Köpeğin yön değiştirmesi ile zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Antalya’da trafiğin en yoğun yaşandığı yolda minik süs köpeğini gören sürücüler önce şaşkınlık yaşadı. Köpeğin arkasına bakmadan hızla yolda gitmesi nedeni ile sürücüler köpeği arkasından takip etti. Bazı motosikletli sürücüler ise araçların önüne geçerek köpeği yakalamaya çalıştı. Köpek kendini yakalamak isteyen sürücülerden zaman zaman korkarak tersine yön değiştirse de araçların kornası ile tekrar aynı yönde koşmaya başladı.
Köpeğin zaman zaman araçların arasına girmesi ile tehlikeli anlar da yaşandı. Yaklaşık 500 metre koşan köpek, bir süre sonra araçların sıkıştırması ile izini kaybettirdi.
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