Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Antalya'da sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı

-Su dolu yoldan geçen araçlar

Mahsur Kaldı Barla Şiddetli Rüzgar 

--Su birikintisinde mahsur kalan araçların çekici tarafından çekilmesi
--Genel detay

( ANTALYA )- Otomobiller su birikintileri içinde mahsur kaldı ANTALYA

- Antalya’da fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Aşırı yağıştan dolayı birçok araç suda mahsur kaldı, sürücüler kentin ana arterlerinde ilerlemekte zorlandı. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdürmeye devam etti. Saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşsan şiddetli rüzgar, ağaçlara ve bazı işyerlerine zarar verdi. Devrilen ağaçlar bazı araçlara da zarar verdi. Gün boyunca devam eden yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağıştan dolayı bazı araçlar su da mahsur kaldı, kentin ana arterlerinde dahi araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, sorun yaşanan bölgelerden gelen ihbarlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilerek göre, son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 62, Aksu 168.2, Döşemealtı'nda 166.8, Serik'te 162.3, Kumluca'da 131.9, Demre'de 115 kilogram yağış düştü. Öte yandan fırtına ve sağanağın bu akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement